Англия

Полузащитник Ливерпуля Лукас Лейва может перебраться в Бразилию.

Как информирует издание Liverpool Echo, Гремио в следующее трансферное окно попытается вернуться 30-летнего хавбека.

Контракт Лейвы с Красными рассчитан до конца сезона, поэтому он может достаться бразильцам бесплатно.

Напомним, что Лейва является воспитанником Гремио, откуда и перешел в Ливерпуль летом 2007 года за 10 миллионов евро.

В нынешней кампании опытный бразилец провел 12 матчей в АПЛ, 4 поединка в Кубке Лиги и 3 игры в Кубке Англии, забив 1 гол.