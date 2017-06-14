Манчестер Юнайтед официально объявил о подписании контракта с защитником Виктором Линделефом.
Виктор Линделеф, manutd.com
14 июня 2017, 21:11
Центральный защитник Виктор Линделеф подписал четырехлетний контракт с Манчестер Юнайтед.
"Я очень рад перейти в Манчестер Юнайтед. В Бенфике я многому научился, но сейчас с нетерпением жду возможности сыграть в Премьер-лиге на Олд Траффорд и под руководством Жозе Моуриньо", — заявил Линделеф.
В Манчестер Юнайтед 22-летний швед перебирается из португальской Бенфики за 35 миллионов евро. Еще 10 миллионов евро Орлы могут выручить в качестве бонусов.