Англия

Манчестер Юнайтед официально объявил о подписании контракта с защитником Виктором Линделефом.

Центральный защитник Виктор Линделеф подписал четырехлетний контракт с Манчестер Юнайтед.

"Я очень рад перейти в Манчестер Юнайтед. В Бенфике я многому научился, но сейчас с нетерпением жду возможности сыграть в Премьер-лиге на Олд Траффорд и под руководством Жозе Моуриньо", — заявил Линделеф.

В Манчестер Юнайтед 22-летний швед перебирается из португальской Бенфики за 35 миллионов евро. Еще 10 миллионов евро Орлы могут выручить в качестве бонусов.