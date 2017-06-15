Англия

Норвич объявил о подписании центрального защитника Кристофа Циммерманна из Боруссии Дортмунд II.

Циммерманн перейдет в Норвич на правах свободного агента и подпишет с представителем Чемпионшипа двухлетний контракт с опцией продления еще на сезон.

"Он очень высокий, сильный и мощный игрок, а также очень умный парень. Он был моим капитаном, когда я тренировал Боруссию Дортмунд U-23, и он отлично впишется в английский футбол", — отметил наставник Норвича Даниэль Фарке.

24-летний немец присоединился к Боруссии Дортмунд II в 2014 году после двух сезонов с Боруссией Менхенгладбах II.