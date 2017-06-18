Англия

Голкипер Халл Сити Элдин Якупович может остаться в Премьер-лиге — в его услугах заинтересованы Лестер и Уотфорд.

В СМИ ходят слухи о том, что Лестер могут покинуть нынешние голкиперы – Каспер Шмайхель и Рон-Роберт Цилер. Наставник команды Крейг Шекспир может заменить кого-то из них Якуповичем. Лисы уже предложили за Элдина 2 млн евро.

Правда, экс-чемпиону Англии придется выдержать конкуренцию со стороны Уотфорда. Шмели предложили такую же сумму, но у них есть дополнительный козырь – менеджер Марку Силва. В нынешнем сезоне португалец работал с Якуповичем в Халл Сити.

Экс-голкипер Туна перешел в Халл в 2012 году, но до нынешнего сезона не являлся регулярным игроком основы Тигров и временами отправлялся в аренду.