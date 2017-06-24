Официально: Хаддерсфилд подписал форварда Порту

Англия

Новичок АПЛ оформил свое первое подписание перед стартом в высшем дивизионе.

Нападающий Порту Лоран Депуатр завершил свой переход в Хаддерсфилд Таун, сообщает официальный сайт клуба.

Финансовая часть сделки не раскрывается, однако сообщается, что этот трансфер стал самым дорогим в истории английского клуба, а по данным СМИ он равняется около 5 млн евро.

Контракт 28-летнего бельгийца рассчитан до лета 2019 года, но Терьеры имеют право продлить его еще на год.