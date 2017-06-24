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  • Англия

    24 июня 2017, 08:08

    Официально: Хаддерсфилд подписал форварда Порту

    Новичок АПЛ оформил свое первое подписание перед стартом в высшем дивизионе.

    htafc.com
    htafc.com 24 июня 2017, 08:08

    Нападающий Порту Лоран Депуатр завершил свой переход в Хаддерсфилд Таун, сообщает официальный сайт клуба.

    Финансовая часть сделки не раскрывается, однако сообщается, что этот трансфер стал самым дорогим в истории английского клуба, а по данным СМИ он равняется около 5 млн евро.

    Контракт 28-летнего бельгийца рассчитан до лета 2019 года, но Терьеры имеют право продлить его еще на год.

    Отметим, что Депуатр перешел в Порту прошлым летом из Гента за шесть миллионов евро. В своем дебютном сезоне за Драконов он провел 8 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

     
     

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