Официально: Хаддерсфилд подписал форварда Порту

Новичок АПЛ оформил свое первое подписание перед стартом в высшем дивизионе.
htafc.com
24 июня 2017, 08:08
Нападающий Порту Лоран Депуатр завершил свой переход в Хаддерсфилд Таун, сообщает официальный сайт клуба.
Финансовая часть сделки не раскрывается, однако сообщается, что этот трансфер стал самым дорогим в истории английского клуба, а по данным СМИ он равняется около 5 млн евро.
Контракт 28-летнего бельгийца рассчитан до лета 2019 года, но Терьеры имеют право продлить его еще на год.
Отметим, что Депуатр перешел в Порту прошлым летом из Гента за шесть миллионов евро. В своем дебютном сезоне за Драконов он провел 8 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.