Англия

Нападающий Арсенала Тео Уолкотт может перебраться в другой лондонский клуб.

Очередной сезон в качестве запасного игрока Арсенала поставит под угрозу шансы Уолкотта поехать на чемпионат мира-2018, потому уже сейчас Тео раздумывает над тем, чтобы найти клуб, где он сможет выходить на поле чаще.

Предоставить регулярную игровую практику нападающему готов Вест Хэм. Молотобойцы согласны выложить за футболиста 25 млн фунтов, при этом Арсенал согласен расстаться с Улокоттом, который все больше времени проводит на скамье запасных.

В завершившемся сезоне на счету 28-летнего Тео 10 голов и 3 результативных передачи в 28-ми матчах АПЛ.