Англия

Вингер Милана Мбайе Ньянг отклонил возможность присоединиться к Эвертону в надежде оформить трансфер в Арсенал.

Милан готов продать Ньянга этим летом и ожидалось, что Эвертон оформит трансфер француза до конца июня.

Тем не менее, 22-летний Ньянг решил отказаться от перехода в стан Ирисок, поскольку надеется, что Арсенал материализует свой интерес и сделает конкретное предложение о его покупке.

Вторую половину прошлого сезона Ньянг провел на правах аренды за Уотфорд, где забил два гола и отдал две результативные передачи в 16 матчах Премьер-лиги.