Вингер Милана Мбайе Ньянг отклонил возможность присоединиться к Эвертону в надежде оформить трансфер в Арсенал.
Мбайе Ньянг, Getty Images
26 июня 2017, 19:56
Милан готов продать Ньянга этим летом и ожидалось, что Эвертон оформит трансфер француза до конца июня.
Тем не менее, 22-летний Ньянг решил отказаться от перехода в стан Ирисок, поскольку надеется, что Арсенал материализует свой интерес и сделает конкретное предложение о его покупке.
Вторую половину прошлого сезона Ньянг провел на правах аренды за Уотфорд, где забил два гола и отдал две результативные передачи в 16 матчах Премьер-лиги.