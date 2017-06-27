Англия

Нападающий Реала Альваро Мората близок к переходу в Манчестер Юнайтед, но клубам еще нужно согласовать сумму трансфера.

Манчестер Юнайтед и Реал возобновили переговоры по трансферу Мораты, — сообщает AS. Красные Дьяволы предложили 70 млн евро за форварда, но испанская сторона рассчитывает получить 80-90 млн.

Реал делает акцент на том, что Мората – игрок основы сборной Испании и ему всего лишь 24 года – т.е., Альваро может выступать за МЮ еще много лет. Кроме того, Королевский клуб сетует, что ему будет сложно заполучить форварда калибра Мораты на нынешнем трансферном рынке.

"Социальные детективы" видят предзнаменование грядущего трансфера в том, что жена Мораты подписалась на аккаунт Манчестер Юнайтед в Инстаграме.

Мората вернулся в Реал перед началом нынешнего сезона из Ювентуса. Испанец забил 20 голов во всех турнирах за Сливочных, но не был стабильным игроком основы – за 43 матча Альваро наиграл только 1870 минут, что чуть менее 21 полного поединка.