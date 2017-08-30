Англия

Депортиво отказался продать своего нападающего Флорина Андоне в Брайтон.

В течение последних десяти дней Депортиво отклонил три предложения Брайтона о покупке нападающего Флорина Андоне.

Как утверждает AS, английский клуб предлагал за 24-летнего румына 13, 15 и 16 миллионов евро, но каждый раз Депортиво отвечал отказом.

Депортиво настаивает, что они отпустят Андоне лишь за 30 миллионов евро, которые прописаны в его контракте в качестве отступных.

В прошлом сезоне Андоне стал лучшим бомбардиром Депортиво, забив 12 голов в 37 матчах Ла Лиги.