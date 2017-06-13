Франция

Реал не оставляет надежд все-таки приобрести форварда Килиана Мбаппе этим летом и предложил Монако оставить футболиста чемпиону Франции на год в аренде.

Поскольку Монако наотрез отказывается расставаться со своим нападающим Киллианом Мбаппе этим летом, Реал предложил чемпиону Франции альтернативный вариант.

Идею этого варианта раскрыл As: Бланкос выкупят 18-летнего форварда сборной Франции уже сейчас, но на сезон-2017/2018 оставляет Мбаппе в Монако в аренде, а через год Килиан переберется на Сантьяго Бернабеу.

Сам Мбаппе мечтает оказаться в одной команде с кумиром своего детства – Криштиану Роналду, однако опасается, что если у него не сложится с первого сезона в Реале, то он может потерять место в составе сборной Франции и не выступить на чемпионате мира 2018 года.