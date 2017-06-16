Франция

Президент Лиона Жан-Мишель Ола подтвердил, что Ткачи близки к оформлению трансфера нападающего Челси Бертрана Траоре.

Жан-Мишель Ола заявил, что переговоры между Лионом и Челси о переходе Бертрана Траоре находятся на завершающей стадии.

"Переговоры с Челси находятся на очень продвинутой стадии. В подписании Траоре заинтересованы многие клубы, но мы сделаем все возможное, чтобы выиграть борьбу за него", — заявил Ола.

В прошедшем сезоне Траоре выступал на правах аренды за Аякс, где забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи, оперируя в основном на позиции правого форварда.