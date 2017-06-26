Франция

Лион объявил о приобретении форварда Челси Бертрана Траоре.

Форвард сборной Буркина-Фасо Бертран Траоре перешел из Челси в Лион, подписав с Ткачами пятилетний контракт.

Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Кроме того Челси получит 15% от прибыли при последующей продаже игрока.

Траоре перешел в Челси осенью 2013 года в качестве свободного агента. За первую команду "синих" он провел 16 матчей и забил четыре мяча.

Также он выступал на правах аренды за Витесс (20 голов в 51 матче) и Аякс (13 голов в 39 матчах), с которым в прошедшем сезоне дошел до финала Лиги Европы.