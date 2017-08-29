Франция

Форвард Монако Килиан Мбаппе завершает свой переход в ПСЖ.

Мбаппе прибыл в Париж и успешно прошел медицинское обследование в ПСЖ. Об этом заявили в эфире французского телеканала TF1.

Ожидается, что официально о трансфере будет объявлено завтра, 30 августа.

ПСЖ возьмет Мбаппе в аренду сроком на один сезон, в конце которого парижане будут обязаны выкупить контракт игрока за 180 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Монако уже подыскал замену Килиану.

В прошлом сезоне 18-летний Мбаппе забил 26 голов и отдал 8 результативных передач в матчах за Монако во всех турнирах.