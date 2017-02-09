Германия

Между руководством Шальке и защитником Кобальтовых Сеадом Колашинацем состоится встреча по поводу будущего игрока.

По данным немецкого издания Sport Bild, генеральный директор гельзенкирхенского клуба Кристиан Хайдель назначил встречу 23-летнему беку.

Сообщается, что руководство Шальке хочет добиться от Колашинца окончательно ответа по поводу его будущего, чтобы в случае ухода боснийца успеть подыскать ему замену.

Напомним, что в январе Колашинаца пытались подписать Челси и Ювентуса, но получили отказ от руководства Кобальтовых.

В текущем сезоне Колашинац провел 20 матчей во всех турнирах в составе Шальке и забил 2 гола.