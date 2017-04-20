Германия

Будущим летом вингер Баварии Дуглас Коста может сменить клубную прописку.

В начале февраля Коста заявил, что готов рассмотреть предложения от других клубов, а впоследствии руководство Баварии назвало подобные заявления попыткой выбить повышение заработной платы.

Недавно стало известно, что Ротен готовы рассмотреть предложения по бразильцу, если за него будет предложено не менее 35 миллионов евро.

Как информирует британская пресса, в услугах Косты всерьез заинтересован Тоттенхэм. Отмечается, что Шпоры готовы удовлетворить финансовые аппетиты немецкого клуба.

Действующее соглашение 26-летнего вингера с Баварией рассчитано до лета 2020 года. В текущем сезоне он провел за свою команду 31 матч, в которых забил 7 голов и отдал 9 ассистов.