Германия

Защитник Сошо и молодежной сборной Франции Ибраима Конате стал футболистом РБ Лейпциг.

"Пополнение: Ибраима Конате переходит в РБ Лейпциг", — отрапортовал официальный сайт немецкого клуба.

Конате заключил с Лейпцигом пятилетний контракт – до лета 2022 года.

"Мы некоторое время наблюдали за Конате. Это молодой, но очень ценный игрок, который усилит нашу оборону. Мы счастливы, что смогли заполучить столь талантливого футболиста, который может здесь сделать следующий шаг в своей карьере. У Конате потрясающие навыки на его 18 лет. Клуб уверен, что с ним мы переживем много радостных моментов", — заявил спортивный директор Лейпцига Ральф Рангник.

В нынешнем сезоне Ибраима провел за Сошо 12 матчей во французской Лиге 2, отметившись 1 голом. Также на его счету 17 поединков за различные молодежные сборные Франции.