Германия

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг может покинуть дортмундцев в летнее трансферное окно.

Как сообщает Sky Sports, руководство Шмелей готово продать габонского форварда, если за него предложат не менее 70 миллионов евро.

Действующее согглашение Обамеянга и Боруссии Д рассчитано до лета 2020 года.

Отметим, что в услугах игрока заинтересованы клубы АПЛ и ПСЖ.

В прошедшем сезоне Обамеянг сыграл за дортмундцев в Бундеслиге 30 матчей, забив 29 голов и отдав 2 ассиста.