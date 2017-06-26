Германия

Полузащитник Фармацевтов может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщает Football Italia со ссылкой немецкую газету WAZ, турецкий полузащитник Байера Хакан Чалханоглу согласился пополнить ряды Милана.

Сообщается , что "красно-черные" уже провели переговоры с немецким клубом и объявят о трансфере в ближайшее время.

Отметим, что Байер оценивает своего игрока в 20-30 млн евро.

Чалханоглу не играл в футбол с февраля, после того, как ФИФА дисквалифицировала его до конца сезона из-за нарушения трансферных правил. Он успел провести всего 15 матчей в рамках Бундеслиги и отметиться шестью голами, а также отдать пять результативных передач.