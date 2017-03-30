Италия

Ювентус и Милан начали переговорный процесс касательно потенциального переезда защитника россо-нери Маттиа Де Шильо в Турин.

Об интересе Ювентуса к персоне Де Шильо стало известно еще в 2015 году. С тех пор бьянко-нери предпринимали ряд попыток оформить трансфер итальянца, однако Милан неизменно отвечал отказом.

Как информирует Calciomercato.com, Ювентус обратился в Милан с официальным предложением по Де Шильо.

Детали потенциальной сделки пока что остаются неизвестными, однако издание предполагает, что за 24-летнего футболиста Старой Синьоре придется заплатить около 15 миллионов евро.

Такая относительно небольшая сумма трансфера обусловлена тем, что уже в середине 2018 года у Де Шильо заканчивается контракт с клубом.

В текущем сезоне Де Шильо провел за Милан 22 матча во всех турнирах и отдал 1 ассист.