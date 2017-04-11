Генеральный директор Милана Адриано Галлиани признался, что клуб желает сохранить полузащитника Жерара Деулофеу.
Жерар Деулофеу, getty images
11 апреля 2017, 08:36
Деулофеу зимой перешел в Милан на правах аренды из Эвертона. Испанец заиграл на Сан-Сиро, но проблема в том, что Барселона имеет право выкупить его контракт и собирается это сделать.
"В июне все станет известно. Я не знаю, что произойдет на трансферном рынке, так что не могу ничего рассказать. Говорил с руководством Барселоны, но не скажу, что они мне ответили", — заявил Галлиани.
Деулофеу сыграл в 11 матчах Серии А за Милан, отметившись 2 голами и 3 ассистами.