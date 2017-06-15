Италия

Ювентус не принял предложение Арсенала продать полузащитника Хуана Гильермо Куадрадо за 20 миллионов евро.

Предложение Арсенала приобрести атакующего полузащитника Ювентуса и сборной Колумбии Хуана Гильермо Куадрадо показалось недостаточно щедрым Старой Синьоре.

Правда, это вовсе не значит, что Бьянконери в принципе не собираются продавать колумбийца, которого выкупили у Челси за 25 миллионов евро плюс 4 миллиона бонусов. Однако Юве намерен заработать на футболисте минимум 5 миллионов. То есть если Канонирам действительно нужен Куадрадо, торг они должны начинать с 34 миллионов евро.

Колумбиец в сезоне-2016/2017 провел за Ювентус 45 поединков во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.