Италия

Защитник Ювентуса Медхи Бенатья попал в сферу интересов Монако.

Несмотря на то, что несколько дней назад Ювентус выкупил контракт защитника Медхи Бенатью у Баварии за 17 миллионов евро, Монако хочет заполучить марокканца.

Как сообщает Calciomercato.it, сам футболист не особо горит желанием оставаться в Турине, и если предложение Монако позволит Старой Синьоре заработать на трансфере, то чинить препятствий она Бенатье не будет.

В сезоне-2016/2017 Бенатья сыграл за Ювентус 21 матч во всех турнирах и забил 1 гол.