Наполи пытался заполучить защитника Атлетико Шиме Врсалько, однако мадридский клуб отказал итальянцам.
Шиме Врсалько, Getty Images
09 ноября 2017, 00:00
Наполи обратился к Атлетико относительно возможного трансфера Шиме Врсалько, сообщил сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Однако мадридский клуб и Диего Симеоне в частности отказали неаполитанцам в любых попытках заполучить флангового хорватского защитника.
Отметим, что переговоры вел лично Аурелио Де Лаурентис — владелец Наполи.
Ранее сообщалось, что основной левый защитник Наполи Фаузи Гулам порвал "кресты" и пропустит порядка четырех месяцев.
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