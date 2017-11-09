Наполи обратился к Атлетико относительно возможного трансфера Шиме Врсалько, сообщил сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио

Однако мадридский клуб и Диего Симеоне в частности отказали неаполитанцам в любых попытках заполучить флангового хорватского защитника. 

Отметим, что переговоры вел лично Аурелио Де Лаурентис — владелец Наполи. 

Ранее сообщалось, что основной левый защитник Наполи Фаузи Гулам порвал "кресты" и пропустит порядка четырех месяцев. 

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