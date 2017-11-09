Италия

Наполи пытался заполучить защитника Атлетико Шиме Врсалько, однако мадридский клуб отказал итальянцам.

Наполи обратился к Атлетико относительно возможного трансфера Шиме Врсалько, сообщил сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Однако мадридский клуб и Диего Симеоне в частности отказали неаполитанцам в любых попытках заполучить флангового хорватского защитника.

Отметим, что переговоры вел лично Аурелио Де Лаурентис — владелец Наполи.

Ранее сообщалось, что основной левый защитник Наполи Фаузи Гулам порвал "кресты" и пропустит порядка четырех месяцев.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.