Правила жизни

Football.ua и компания Grants представляют подборку самых ярких высказываний Клаудио Борги — чемпиона мира в составе сборной Аргентины и лучшего тренера Южной Америки в 2006 году.

У нас всех есть что рассказать о футболе и все мы думаем, что мы в нем хороши. Прямо как с сексом.

Диего Марадона забивал голы и получше, чем Англии в 1986. Тот гол – плод череды ошибок, неужели вы думаете, что Италия или Уругвай позволили бы ему забить такой? Да Марадону сбили бы прежде, чем он начал представлять опасность для ворот.

Когда я начинал свою карьеру футболиста, я был похож на девчушку с дискотеки: выглядел намного лучше, чем был на самом деле.

Мне очень нравится быть с моей женой. Если она однажды от меня уйдет, я уйду вместе с ней!

Со славой, которую приносит футбол, тяжело управиться. Когда я встретил свою будущую жену, был настолько беден, что у меня были вши! Ей было 15 и мы могли позволить себе лишь один кофе на двоих.

А сейчас же парни в 20 лет могут тратить по 200 евро в день и вынуждены постоянно сомневаться: а не из-за денег ли девушки с ними?

В футболе нельзя дожидаться, пока ты пропустишь гол, чтобы начать играть против соперника. Это как с женщинами: если ты видишь шикарную блондинку, то нужно сразу же за ней приударить, а не ждать, пока закончится дискотека.

Мне сложно быть одному, я всегда боялся одиночества.

Футболисты – народ особенный. Если будешь делать много черновой работы, скажут, что ты больной.

Если не будешь ее делать – будут упрекать в этом.

Если бы я сыграл 10 матчей на таком уровне, как финал против Ювентуса, то я был бы более великим, чем Марадона.

Если дать игрокам выходной, то скажут, что ты ленивый, если заставлять выкладываться на тренировках – скажут, что перегибаешь палку. Тренеру тут никак не победить.

У меня всегда были хорошие кроссовки. Когда я был ребенком, мы с друзьями ходили в супермаркеты и возвращались оттуда в новых кроссовках. Но это не было воровство. Мы не просто брали их и убегали.

Мы оставляли на их месте старые.

Не люблю универсальных игроков. Я считаю, универсальный футболист играет плохо на каждой своей позиции.

Тренировать Боку Жуниорс – это как заниматься сексом при открытых окнах. У тебя никогда не будет приватности, никогда.

Хуан Роман Рикельме – совершенно особенный игрок, как женщина с тремя грудями.

Я не собираюсь вызывать игроков с тремя ушами, лишь бы показать, что я не такой, как Марсело Бьелса.

В футболе всякое бывает, нужно быть готовым ко всему.

Игроки всегда знают, какого отношения от меня ожидать.

Все хотят играть с Бокой – особенно Ривер Плейт.