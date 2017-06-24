Нидерланды. Новость

Молодые футболисты Манчестер Сити Тьерри Амброз, Паоло Фернандеш и Пабло Мари проведут следующий сезон на правах аренды в составе Бреды.

Бреда объявила о том, что они арендовали Тьерри Амброза, Паоло Фернандеша и Пабло Мари из Манчестер Сити.

20-летний Амброз выступает на позиции центрального нападающего и в прошлом сезоне он забил пять голов в восьми матчах за резервную команду Горожан.

18-летний атакующий полузащитник Паоло Фернандеш в прошлом сезоне забил 11 голов и отдал пять результативных передач за резервную команду Манчестер Сити, а также забил два гола и отметился двумя результативными передачами в Юношеской лиге УЕФА.

Пабло Мари является самым старшим из этой тройки. Центральному защитнику уже 23 года и прошлый сезон он провел на правах аренды за Жирону, где сыграл восемь матчей в Сегунде и один в Кубке Испании.

По итогам прошедшего сезона Бреда заработала повышение в классе, поэтому следующий сезон проведет в Эредивизи.