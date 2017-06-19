Испания

Барселона воспользовалась своим правом вернуть на Камп Ноу полузащитника Жерара Деулофеу за 12 миллионов евро.

Барселона, два года назад отправившая Жерера Деулофеу в аренду в Эвертон за 5 миллионов евро, выкупила его обратно за 12 миллионов.

Как сообщают The Times и The Telegraph, успешные выступления Жерара в Милане, куда Ириски оправили в минувшем сезоне испанца, не устраивавшего тренера Эвертона Рональда Кумана, убедили каталонцев, что футболист, сыгравший за них всего шесть матчей, нужен команде.

В сезоне-2016/2017 Деулофеу сыграл 13 матчей во всех турнирах за Эвертон и 18 (5 голов) – за Милан. Также Жерар дебютировал в сборной Испании, за которую он уже провел 4 матча (1 гол).