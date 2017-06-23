Испания

Тренер Реала Зинедин Зидан попытался лично уговорить форварда Монако Килиана Мбаппе перебраться в Мадрид.

Зинедин Зидан во время личной встречи пообещал нападающему Монако Киллиану Мбаппе гарантированное место в составе и большое количество игрового времени, о чем мечтает 18-летний француз.

Как сообщает L’Equipe, в разговоре с восходящей звездой мирового футбола Зидан намекнул на возможный уход из Реала Криштиану Роналду и освобождающуюся в связи с этим вакансию в линии атаки Бланкос.

Если Мбаппе все же поддастся на уговоры Зизу, его трансфер обойдется Реалу не менее, чем в 130 миллионов евро.