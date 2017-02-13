Лига Европы

В УЕФА мотивировали решение отстранить полузащитника Шахтера Тараса Степаненко на первый матч команды в 1/16 финала Лиги Европы против Сельты.

Сегодня стало известно, что хавбек Горняков, который "отсидел" бан из-за перебора желтых карточек еще в шестом туре, пропустит еще один поединок — первую из двух игр 1/16 финала ЛЕ против Сельты.

По мнению УЕФА, Тарас Степаненко умышленно получил желтую карточку в матче 5-го тура Лиги Европы с Коньяспором (4:0). Центрхав вышел на замену на 79-й минуте, а спустя семь минут получил предупреждение, из-за которого пропустил встречу последнего тура группового этапа против Браги, который не имел для Горняков никакого значения с турнирной точки зрения.

Напомним, что дуэль украинцев и испанцев пройдет 16 и 23 февраля.

УЕФА пытается вести борьбу с умышленным получением желтых карточек, которые позволяют футболистам "обнулиться" перед более важными встречами. Первый подобный случай был обнаружен в Лиге чемпионов-2010/11, когда игроки Реала Серхио Рамос и Хаби Алонсо специально получили по красной карточке в конце игры против Аякса (4:0), чтобы пропустить ничего не решавший заключительный матч группы против Осера (4:0).