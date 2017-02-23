Лига Европы

22:05, Харьков, Металлист. Арбитр — Славко Винчич (Словения). Прямая трансляция на телеканалах Футбол 1 и Украина.

После победы в Виго шансы Шахтера на выход в 1/8 финала Лиги Европы существенно возросли. Раздосадованное поражением земляков авторитетное испанское издание Mundo Deportivo даже поспешило заявить, что надеяться в Харькове Сельте не на что, а саму победу украинского клуба назвало "нокаутом". Как ни приятно это слышать, вряд ли стоит воспринимать подобное заявление как неоспоримый факт.

Ни для кого не секрет, что команды, пробившиеся в еврокубки сквозь сито испанского первенства, по определению не могут быть слабыми, особенно если речь идет об одной из тех, кто не так давно положила на лопатки лидера Примеры — Реал.

Сельта оказалась в положении, когда отступать уже некуда, и наставник галисийцев Эдуардо Бериццо не скрывает, что его подопечные сделают акцент на атаку. Можно было бы предположить, что соперник Шахтера отлично прорепетировал сценарий поединка в Харькове, крупно обыграв Осасуну в чемпионате Испании, однако по большому счету лишь три или четыре футболиста, которые ковали победу в минувшее воскресенье, попадут в "основу" в четверг.

Точно не сыграет на Металлисте дисквалифицированный Неманья Радойя, все остальные исполнители в строю и рвутся в бой.

Практически аналогичная кадровая ситуация в Шахтере: Паулу Фонсека не рассчитывает на еще не набравшего нужные кондиции Факундо Феррейру. Впрочем, в первом матче его отсутствие никоим образом не сказалось на результате.

Победа в Виго позволяет Шахтеру сыграть спокойно, предоставив сопернику возможность пытаться решать свои проблемы. Но в то же время стремление Сельты забить хотя бы один мяч будет на руку украинской команде. Ведь волей-неволей испанцам придется идти в атаку большими силами, следовательно, хозяевам будет предоставлена возможность использовать возникающие пустоты на половине поля гостей. А насколько успешно могут действовать горняки в быстрых контратаках, они продемонстрировали неделю назад.

Интересные факты:

- Из 24-х поединков против испанских соперников Шахтер выиграл лишь 5 (дома — 2 победы в 11-ти матчах).

- Единственным представителем Украины, с которым встречалась Сельта, был Шахтер в 2000 году в 3-м раунде Кубка УЕФА — ничья и победа испанцев.

- Шахтер выиграл все пять домашних поединков в нынешнем евросезоне с разницей забитых и пропущенных мячей 15 — 0.

- Показатели Сельты на выезде — победа, ничья и поражение.

- Команда Паулу Фонсеки выиграла 13 поединков кряду во всех турнирах и не знает поражений в 26-ти.

- Шахтер стал единственной командой, которая выиграла все шесть матчей группового раунда, забив при этом 21 мяч (3,5 гола за игру).

- Дарио Срна провел 144 поединка в еврокубках — больше, чем кто-либо среди нынешних участников Лиги Европы (у ближайшего преследователя Златана Ибрагимовича — 134 матча).

Ориентировочные составы

Шахтер: Пятов — Срна, Ордец, Ракицкий, Исмаили — Фред, Степаненко — Марлос, Тайсон, Бернард — Бланко-Лещук.

Сельта: Альварес — Мальо, Кабраль, Ронкалья, Кастро — Васс, Диас, Эрнандес — Яго Аспас, Гвидетти, Бонгонда.

Не сыграют: Феррейра — Радойя.

Слова:

Паулу Фонсека, тренер Шахтера:

"Шахтер всегда выходит на поле с одним желанием — победить. Нам предстоит провести еще 90 сложных минут, ведь Сельта будет бороться весь матч. Чтобы выиграть, нам надо играть на своем лучшем уровне".

"В поединке против Осасуны Сельта меня ничем не удивила и я не изменил своего мнения о ней. Кроме того, тренер испанцев дал возможность проявить себя тем футболистам, которые против нас не сыграют.

Еще до жеребьевки я говорил, что любая испанская команда может добиться успеха в еврокубках. Они сильны и мы их уважаем, но верим в свои силы".

Эдуардо Бериццо, наставник Сельты:

"Мы сделаем акцент на атаку. Мы должны сделать так, чтобы Шахтер владел мячом минимум времени. Очень важно постоянно прессинговать соперника, и, отобрав мяч, подключать максимум игроков в атаку.

Я верю в то, что в футболе ключевое значение имеет эмоциональная составляющая, поэтому, несмотря на скрупулезную тактическую подготовку, необходим заряд страсти".