Лига Европы

Генк Руслана Малиновского одержал крупную выездную победу в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Генк сделал большой шаг к выходу в 1/4 финала Лиги Европы, забив пять голов на выезде Генту. В победе принял участие и Руслан Малиновский, который записал на свой счет гол+ассист.

Смотри видео голов и обзор матча Гент — Генк:

Гент — Генк 2:5

Голы: Калу, 27, Кулибали, 61 — Малиновский, 21, Колли, 33, Самата, 41, 72, Уронен, 45+2

Гент: Калинич — Митрович, Гижо, Гершон — Верстрате (Рабиу, 46), Эсити, Сеиф (Симон, 76) — Маттон — Пербе (Фоке, 76), Кулибали, Калу

Генк: Райан — Кастань, Брабец, Колли, Уронен — Посуэло, Берже, Малиновский (Хейнен, 81) — Схрейверс (Троссар, 90), Самата, Боэтиюс (Буффель, 46)

Предупреждения: Эсити, Кулибали, Рабиу

Удаление: Эсити, 84

На 67-й минуте Пербе не забил пенальти.