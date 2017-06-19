Украина

Нападающий Динамо Дьемерси Мбокани, выступавший в минувшем сезоне в аренде за Халл Сити, прибыл в Грецию для прохождения медицинского обследования в Олимпиакосе.

Нападающий сборной ДР Конго Дьемерси Мбокани, принадлежащий Динамо, может на правах аренды перейти в Олимпиакос.

Как сообщает Dh.be, на приглашении Мбокани настоял новый главный тренер Олимпиакоса Бесник Хаши, которому форвард хорошо известен еще по выступлениям за Андерлехт. Если медобследование пройдет успешно, чемпион Греции планирует взять Дьемерси в аренду на год с правом последующего выкупа.

Два последних сезона Мбокани провел в английской Премьер-лиге, выступая на правах аренды за Норвич (30 матчей, 7 голов во всех турнирах) и Халл (14 матчей).