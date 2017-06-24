Полузащитник киевского Динамо Дерлис Гонсалес рассматривает вариант с возвращением на родину.
ДЕРЛИС ГОНСАЛЕС, FOOTBALL.UA
24 июня 2017, 17:12
Дерлис Гонсалес пополнил ряды Динамо летом 2015 года, перейдя из Базеля за 9,4 миллиона евро. До этого он выступал за парагвайские Олимпию, Гуарани и Рубио Нью, а также Бенфику.
"Возвращение в Олимпию — неплохой вариант, однако, к сожалению, в этом вопросе есть много нюансов. Тем не менее, желание у меня есть", — приводит слова Дерлиса издание Cronica.
Действующее соглашение 23-летнего парагвайца с Динамо рассчитано до середины 2020 года.
В минувшем сезоне Гонсалес провел за Динамо 18 матчей в чемпионате Украины и забил 3 гола.