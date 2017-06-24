Украина

Полузащитник киевского Динамо Дерлис Гонсалес рассматривает вариант с возвращением на родину.

Дерлис Гонсалес пополнил ряды Динамо летом 2015 года, перейдя из Базеля за 9,4 миллиона евро. До этого он выступал за парагвайские Олимпию, Гуарани и Рубио Нью, а также Бенфику.

"Возвращение в Олимпию — неплохой вариант, однако, к сожалению, в этом вопросе есть много нюансов. Тем не менее, желание у меня есть", — приводит слова Дерлиса издание Cronica.

Действующее соглашение 23-летнего парагвайца с Динамо рассчитано до середины 2020 года.

В минувшем сезоне Гонсалес провел за Динамо 18 матчей в чемпионате Украины и забил 3 гола.