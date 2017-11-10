Украина

Билеты на поединок Лиги чемпионов между "горняками" и "горожанами" разлетаются как горячие пирожки.

Заключительный поединок группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Манчестер Сити не останется без мощной поддержки со стороны болельщиков дончан.

Как сообщил официальный сайт клуба, за первые несколько дней реализации уже были проданы более 15 тысяч билетов.

Таким образом, есть все основания полагать, что на стадионе в Харькове будет настоящий аншлаг.

Матч между Шахтером и Манчестер Сити состоится 6 декабря и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Приобрести билеты на поединок можно на официальном сайте "горняков".