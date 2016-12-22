ЧМ-2018. Отбор

Британский специалист Стив Холланд, работающий также с Челси, перешел в сборную Англии помогать Гарету Саутгейту на постоянной основе.

46-летний специалист присоединился к штабу Саутгейта в начале октября, когда Гарет принял сборную после скандала с участием Сэма Аллрдайса.

Не так давно Саутгейт стал тренером сборной на постоянной основе.

Летом он полностью уйдет из Челси, чтобы работать в сборной постоянно.

Холланд работает вместе с Саутгейтом с 2013 года, когда тот тренировал молодежную сборную.

Стив работает в Челси с 2011 года.