ЧМ-2018. Отбор
Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса не намерен закрывать дверь в команду перед футболистами, которые играют в слабых чемпионатах.
Карлос Тевес, bocajuniors.com.ar
25 декабря 2016, 11:57
Карлос Тевес принимал участие в отборочных играх сборной Аргентины на чемпионат мира-2018 против Парагвая и Эквадора. Однако форвард близок к переходу в китайский Шанхай СИПГ и появились опасения, что оттуда он не будет вызываться в сборную.
"Если Тевес будет показывать высочайший уровень футбола, то у нас в сборной будет двое "китайцев", — заявил Бауса.
"Эсекьель Лавесси вызывается в сборную из Китая и я доволен тем, как он играл в последних матчах, ведь он вернулся на свой уровень".
"Мы будем следить за всеми кандидатами в сборную".
Следующий матч отбора на ЧМ-2018 Аргентина проведет 23 марта против Чили.