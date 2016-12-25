ЧМ-2018. Отбор

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса не намерен закрывать дверь в команду перед футболистами, которые играют в слабых чемпионатах.

Карлос Тевес принимал участие в отборочных играх сборной Аргентины на чемпионат мира-2018 против Парагвая и Эквадора. Однако форвард близок к переходу в китайский Шанхай СИПГ и появились опасения, что оттуда он не будет вызываться в сборную.

"Если Тевес будет показывать высочайший уровень футбола, то у нас в сборной будет двое "китайцев", — заявил Бауса.

"Эсекьель Лавесси вызывается в сборную из Китая и я доволен тем, как он играл в последних матчах, ведь он вернулся на свой уровень".

"Мы будем следить за всеми кандидатами в сборную".

Следующий матч отбора на ЧМ-2018 Аргентина проведет 23 марта против Чили.