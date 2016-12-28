ЧМ-2018. Отбор

Центральный защитник Шахтера и сборной Украины Иван Ордец рассказал о том, что ему нравится атмосфера в сборной и дисциплине, а также вспомнил свой дебют в футболке Сине-желтых против сборной Турции (2:2).

О дебютном матче за сборную:

"Еще за пару дней до матча я был максимально сосредоточен, ведь предполагал, что все может быть, и что тренер доверит мне место на поле уже в Турции. Матч был действительно впечатляющем, в Турции очень хорошо болеют и создают отменную атмосферу на стадионе".

О том, почему не смогли обыграть турков:

"Главная причина – пропущенный гол в первом тайме, "в раздевалку". Этого нельзя было допускать. В таком случае турки воодушевились при поддержке своих болельщиков, и в итоге мы под конец начали ошибаться и, возможно, поддались давлению трибун. Что же, сами виноваты, не нужно было допускать командных ошибок. Будем делать выводы, чтобы в следующем году показывать более сильную игру".

О том, что костяк сборной — футболисты Горняков:

"Конечно удобно, ведь сохраняется взаимосвязь, которая есть в клубе. Ты уже знаешь сильные и слабые стороны партнеров, так действовать значительно легче. Поэтому для меня это имеет большое значение".

О Шевченко:

"Сразу виден европейский подход. Андрей Николаевич много общается со всеми ребятами, и не только на темы игры. Он пытается прочувствовать каждого футболиста и вникнуть в его трудности. А когда тренер постоянно разговаривает с тобой, это буквально окрыляет футболиста".

О том, кто из тренерского штаба Шевченко работает с защитниками:

"С защитниками в основном работают Андреа Тассоти и Андрей Шевченко. Зачастую они сменяют друг друга в тренировочном процессе".

О дисциплине:

"В сборной очень большая дисциплина, также чувствуется, что на всех лежит большая ответственность. Все понимают, что вызываются в главную команду страны не просто так, и что необходимо оправдывать доверие тренера. Тем более что Андрей Николаевич немало доверяет молодым футболистам, для которых играть за сборную – большой успех".

"Что понравилось именно в игре, так это стремление контролировать мяч и вести игру. Тренер не любит, когда команда просто так бьет вперед в надежде зацепиться за мяч. Андрей Николаевич строит игру так, чтобы был максимальный контроль мяч, продуманные передачи и эффективные подключения опорных полузащитников и крайних защитников".

Об осенних результатах сборной:

"Я сказал бы, что результат хороший. Отличным он мог бы стать, не упусти мы победу в Турции и забей пенальти в ворота Исландии. Но если этого не случилось, значит, будем надеяться на лучшее в будущих матчах. Будем работать и улучшать игру сборной, и все будет хорошо".