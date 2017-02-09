ЧМ-2018. Отбор

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб считает, что УПЛ не должна переносить календарный тур чемпионата в угоду сборной Украине.

Ранее главный тренер национальной команды Андрей Шевченко попросил перенести 22-й тур, чтобы сборная имела больше времени на подготовку к матчу против лидера группы — хорватов, которые опережают Сине-желтых на 2 очка.

"Считаю разговоры о переносе 22-го тура неправильными. Если наш чемпионат сейчас потерял в зрелищности, в классе, его все равно не нужно превращать в хаос", — сказал Юрий Вернидуб.

"Уверен, лишние два дня не повлияют на потенциал национальной дружины, поскольку все футболисты будут в накате. В Премьер-лиге команды проведут по четыре матча, а Горняки, которых в последнее время в сборной было больше всего, — как минимум шесть встреч".

"Скажите, разве Бойко, Федецкого, Зинченко, Караваева, Коноплянку, Шахова, Кравца, Селезнева отпустят раньше положенного времени из своих клубов? Сомневаюсь. Или другие европейские сборные разве находятся в привилегированном положении?".

"А что делать клубным тренерам? Неизвестно, какая в конце марта будет погода. Нам что, снова лететь в Турцию на сбор? Повторюсь, это все неправильно. Мы стремимся в Европу, так почему не делаем, как в лучших лигах континента? Пора бы…", — резюмировал тренер Зари в интервью zbirna.com.