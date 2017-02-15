Среди 22-х вызванных игроков нет большинства старожил сборной Италии:

Вратари: Краньо (Беневенто), Спортьелло (Фиорентина)

Защитники: Баррека (Торино), Барба (Эмполи), Кальдара (Аталанта), Конти (Аталанта), Ди Марко (Эмполи), Иццо (Дженоа), Тонелли (Наполи), Спинаццола (Аталанта), Сампано (Пескара)

Полузащитники: Катальди (Генуя), Гальярдини (Интер), Грасси (Аталанта), Локателли (Милан), Пеллегрини, Масителли (оба — Сассуоло)

Нападающие: Верди (Болонья), Д'Алессандро (Аталанта), Берарди (Сассуоло), Паригини (Бари), Карпари (Пескара), Инглезе (Кьево), Лападула (Милан), Петанья (Аталанта)

Данный список является лишь предварительным выбором Вентуры. В ближайшее время алленаторе определится с окончательным составом сборной.

Ближайшая встреча Скуадзы Адзурры в отборе на ЧМ-2018 запланирована на 24 марта. Соперником итальянцев будет Албания.