ЧМ-2018. Отбор
Тренер Скуадры Адзурры Джампьеро Вентура назвал игроков, которые имеют шанс принять участие в предстоящих матчах отбора к ЧМ-2018.
Джампьеро Вентура, AP
15 февраля 2017, 13:59
Среди 22-х вызванных игроков нет большинства старожил сборной Италии:
Вратари: Краньо (Беневенто), Спортьелло (Фиорентина)
Защитники: Баррека (Торино), Барба (Эмполи), Кальдара (Аталанта), Конти (Аталанта), Ди Марко (Эмполи), Иццо (Дженоа), Тонелли (Наполи), Спинаццола (Аталанта), Сампано (Пескара)
Полузащитники: Катальди (Генуя), Гальярдини (Интер), Грасси (Аталанта), Локателли (Милан), Пеллегрини, Масителли (оба — Сассуоло)
Нападающие: Верди (Болонья), Д'Алессандро (Аталанта), Берарди (Сассуоло), Паригини (Бари), Карпари (Пескара), Инглезе (Кьево), Лападула (Милан), Петанья (Аталанта)
Данный список является лишь предварительным выбором Вентуры. В ближайшее время алленаторе определится с окончательным составом сборной.
Ближайшая встреча Скуадзы Адзурры в отборе на ЧМ-2018 запланирована на 24 марта. Соперником итальянцев будет Албания.