ЧМ-2018. Отбор

Дидье Дешам назвал список футболистов на отборочный поединок против Люксембурга.

Главный тренер сборной Франции Дидбе Дешам назвал список из 24 футболистов, которые вызваны на отборочный матч ЧМ-2018 против Люксембурга. В команде 4 потенциальных дебютанта — монегаски Килиан Мбаппе и Бенжамен Менди, а также Флориан Товен из Марселя и Корентен Толиссо.

Вратари: Альфонс Ареола (ПСЖ), Бенуа Костиль (Ренн), Юго Льорис (Тоттенхэм, Англия).

Защитники: Преснель Кимпембе, Левен Курзава (оба — ПСЖ), Лоран Косельни (Арсенал, Англия), Бенжамен Менди, Джибриль Сидибе (оба — Монако), Адиль Рами (Севилья, Испания), Бакари Санья (Манчестер Сити, Англия), Самюэль Юмтити (Барселона, Испания).

Полузащитники: Нголо Канте (Челси, Англия), Тома Лемар (Монако), Блез Матюиди, Адриен Рабио (ПСЖ), Поль Погба (Манчестер Юнайтед, Англия), Корентен Толиссо (Лион).

Нападающие: Усман Дембеле (Боруссия Д, Германия), Кевин Гамейро, Антуан Гризманн (Атлетико, Испания), Оливье Жиру (Арсенал, Англия), Килиан Мбаппе (Монако), Димитри Пайе, Флориан Товен (Марсель).

С Люксембургом французы сыграют 25 марта, а 28 марта проведут товарищескую встречу с Испанией.