ЧМ-2018. Отбор

Защитник Челси Давид Луис испытывает не лучшие эмоции из-за своего непопадания в заявку сборной Бразилии, но видит в этом и положительные стороны.

Летом 2016 года Бразилию возглавил Тите. Он еще ни разу не вызывал Луиса в сборную, несмотря на то, что Давид находится в хорошей форме и вместе с Челси уверенно идет к чемпионскому титулу в Англии.

"Я разочарован, что меня не взяли в сборную Бразилии, но уважаю решение тренера. Сейчас я играю за Челси регулярно и пытаюсь сделать все возможное, чтобы вернуться в национальную команду", — заявил Луис в интервью Evening Standard.

Давид продолжает испытывать проблемы с коленом после декабрьского столкновения с форвардом Ман Сити Серхио Агуэро.

"Перерыв на матчи сборных – отличная возможность немного отдохнуть моему колену. Это очень полезно для меня. Не только для колена, но и для тела в целом. У нас великолепный медицинский штаб, который проделывает чудесную работу со мной. В каждом поединке они делают все ради каждого футболиста. Мне это очень сильно помогает".

В нынешнем сезоне Давид сыграл 24 матча в Премьер-лиге, в которых отметился 1 голом.