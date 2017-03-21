ЧМ-2018. Отбор

Защитник сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал матч отбора к чемпионату мира 2018 года с Израилем.

Защитник Реала Серхио Рамос заявил, что матч отбора к ЧМ-2018 против Израиля очень важен для сборной Испании.

"Сборная Испании не имеет права расслабляться, неважно, какой перед тобой соперник. Мы должны набрать как можно больше очков. Для меня это очень важная игра. В Хихоне я провел 100-й матч за сборную и забил здесь гол", — цитирует Рамоса официальный сайт сборной Испании.

24 марта в рамках квалификации ЧМ-2018 сборная Испании сыграет с Израилем.