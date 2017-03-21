ЧМ-2018. Отбор

Нападающий Галатасарая и Бундестим Лукас Подольски выйдет с первых минут в товарищеском поединке немцев против англичан.

31-летний форвард, ранее выступавший за Баварию и Арсенал, объявил о завершении международной карьеры после Евро-2016. Тем не менее, Подольски был вызван на товарищеский поединок Германии против сборной Англии, который станет для него 130-м и последним в карьере.

Как сообщает BBC, в матче против Трех Львов Лукас появится с первых минут, выведя свою команду на поле с капитанской повязкой.

"Заменить Подольски в команде нелегко. Он уникальный игрок. Лукас – один из лучших футболистов, которые защищали цвета сборной Германии", — сказал наставник немцев Йоахим Лев.

В составе Бундестим Подольски становился чемпионом мира в 2014 году.

По завершении нынешнего сезона Лукас перейдет в японский клуб Виссел Кобе, с которым у форварда уже заключен контракт.

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