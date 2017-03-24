ЧМ-2018. Отбор

Сборная Украины не смогла взять очки в Загребе на стадионе Максимир.

Как и ожидалось, Максимир встретил украинцев заполненными трибунами. Наших болельщиков было на гостевой трибуне около 2 тысяч. Фанатское движение "Завжди вірні" поддержало сборную классным модульным шоу в цветах национального флага. Было много кричалок и песен под барабанное сопровождение. Короче говоря, наши на трибунах смотрелись намного лучше, чем на поле.

Украинцы эпизодами показывали сильную нервозность, но при этом имели шансы, чтобы открыть счет. Очень агрессивно прессинговали хозяева, и нередко у наших защитников просто не было никакого шанса продолжить атаку. Коваленко играл с опцией "слоумоушен" — каждое решение принимал очень долго, и это давало шансы мобильным полузащитникам сборной Хорватии.

Самый опасный момент сборной Украины в первом тайме – это удар Андрея Ярмоленко. Классный обводящий удар получился, но Субашич сыграл круто.

Хорваты были поострее, и нагнетали на протяжении всего тайма. А на 38-й минуте закономерно открыли счет в матче. Отличился Калинич. Модрич сыграл на Ракитича, а тот пяткой подправил мяч в штрафную на экс-форварда Днепра, а тот не сплоховал.

В начале второго тайма не ладилась игра у сборной Украины. Хорватия уверенно играла во всех линиях, с заметным преимуществом. Украинцы были вынуждены много фолить на Модриче и компании. Хорошо, что арбитр давал бороться, иначе Украина закончила матч в меньшинстве.

За весь второй тайм обе команды имели всего по одному шансу отличиться. На 78-й минуте был моментище имени Коноплянка-Ярмоленко. Евгений классно пробил со штрафного, но здорово сыграл кипер. На добивании Ярмоленко правой ногой послал мяч намного выше ворот. А на 88-й (фанаты Киева и Львова напряглись) очень легко ворвался в штрафную Украины Модрич. Он ушел от Кучера и пробил, но Пятов выручил.

1:0 в Загребе — закономерный результат, Хорватия на классе обыграла украинцев.

Хорватия – Украина 1:0

Гол: Калинич, 38

Хорватия: Субашич — Едвай, Митрович, Вида, Пиварич — Модрич, Бадель — Брозович (Рог, 90+1), Ракитич (Ковачич, 79), Манджукич — Н. Калинич (Крамарич, 87)

Украина: Пятов — Бутко, Ордец, Кучер, Матвиенко — Степаненко, Ротань (Сидорчук, 76) — Ярмоленко, Коваленко (Беседин, 85) , Коноплянка — Кравец (Селезнев, 59)

Предупреждения: Ротань

Макс Кравчук, Football.ua