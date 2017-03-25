ЧМ-2018. Отбор

Football.ua оценивает действия игроков сборной Украины в матче отбора к ЧМ-2018 с Хорватией.

Андрей Пятов (6,0)

Действия Андрея в этом матче (как и предыдущих в нынешнем отборе) нужно рассматривать под особенным углом: если бы не Пятов, а кто-то другой на его месте, все вполне могло бы быть хуже. Номер один сборной сыграл не лучший свой матч – это очевидно. Но – без ляпов, которые стали бы ключевыми в матче. Что сразу вспоминается – не лучшие действия ногами. Игра нашей сборной была построена так, что длительный контроль мяча на своей половине поля должен был замедлять темп матча, что было на руку именно нам. Однако, как только Пятов ощущал минимальный прессинг, чаще всего его передачи были неточными, и именно вратарь организовывал немало обрезок (вопрос о движении и открывании партнеров не снимается). Также несколько раз ошибался на выходе. В моменте с голом не имел никаких шансов выручить.

Богдан Бутко (6,0)



Вряд ли после этого поединка кто-то будет жалеть, что справа в защите играл именно Бутко, не имеющий практики в клубе. Как показал матч, Богдан неплохо готов и физически, и технически, и ментально. Он много работал, и делал все, что в его силах на сегодняшний день. Грубых ошибок у него не было. А из позитивного – можно вспомнить острый вертикальный пас на Ярмоленко в первом тайме при счете 0:0, когда Андрей под углом врывался во вратарскую площадку хорватов. Вряд ли кто-то (Федецкий или Морозюк) сыграл бы в целом лучше, чем Бутко.

Александр Кучер (4,0)



Об игре Александра можно говорить много. Но на этот раз лучше ограничиться парой предложений. Во-первых, из-под Кучера забил Калинич, а также хозяева создали еще пару моментов, когда Александра обыгрывали один в один (Модрич в конце встречи обошел нашего защитника, как стоячего) и указывали на нехватку скорости. Во-вторых, действия Кучера с мячом, когда нужно было отдавать простые передачи – это отдельная тема для разговора. Александр никогда не был силен в этом компоненте игры, но на этот раз превзошел себя, каждую вторую передачу отдавая в аут или привозя угловые. Вспоминая предыдущие матчи этого футболиста в составе сборной, невольно задаешься вопросом: что он в ней делает с такой-то игрой?

Иван Ордец (6,0)

На фоне Кучера Ордец отыграл достаточно надежно. Его выход оправдал себя, учитывая то количество успешных верховый единоборств, которое записал на вой счет Иван. Грубых ошибок за ним замечено не было. Действовал достаточно надежно и уверенно.

Николай Матвиенко (6,0)

Ничего плохого об игре дебютанта сказать нельзя. Если говорить об атакующих действиях, то его нечастые подключения игнорировал Коноплянка (кто бы не играл слева в защите нашей сборной – при Коноплянке на позиции вингера его ждет такая же участь), но несколько неплохих комбинаций с участием Николая все же прошли. Если говорить о работе на защиту, то на фоне звездных хорватов серьезных ошибок в исполнении Матвиенко не было. Хотя очевидно, что идеально отыграть у него просто не было шансов.

Тарас Степаненко (6,0)

В целом, нельзя сказать, что хорваты откровенно возили нас в центре поля и переиграли в одни ворота. Центральный треугольник сборной Украины выглядел достойно, если говорить о работе на оборону и разрушение (с атакой все намного хуже). Тарас занимался своей привычной работой и сыграл на своем уровне. Специфика матче предполагала большой объем черновой работы, и с ней Степаненко справился на среднюю оценку. Креативом же должны были заниматься другие исполнители.

Руслан Ротань (5,5) и Виктор Коваленко (5,5)



Оба играли чуть выше Степаненко, соответственно должны были не только помогать Тарасу разрушать, но и поддерживать атаку. В этом компоненте даже и говорить особо нечего – через центр Украина пробиться ни разу не смогла, хорваты полностью закрыли доступ к своим воротам. Коваленко и Ротань преимущественно работали на оборону.

Помните момент, когда Манджукич пробил в штангу после выхода один на один – все началось с потери мяча Коваленко в центре поля. К Виктору не может быть претензий по объему работы, но очень много по качеству игры. Он редко становится помощником впереди, очень долго принимает решения и постепенно превращается в чернорабочего.

Ротань был медлителен из-за чего постоянно фолил на более быстрых соперниках, заработал желтую и был близок к тому, чтобы получить вторую. Именно Ротань не достал мяч и пропустил Модрича к штрафной, когда тот отдавал голевую на Калинича. Удивительно, что Шевченко проигнорировал Гармаша, который выглядит мобильнее Ротаня и уверенней Коваленко.

Евгений Коноплянка (5,0)

Теперь понятно, почему Коноплянка не играет в Шальке? Или он такой, как раз, потому что не играет? В любом случае первый тайм Женя провалил – его просто не было видно на поле. Во втором тайме стало чуть веселее: неплохо пробил штрафной, больше двигался, но все так же тянул одело на себя даже в тех ситуациях, когда явно напрашивался пас (вы считали сколько совершил бесполезных забеганий Матвиенко, которые проигнорировал Коноплянка?). Неудачный матч для Коноплянки. Но тут еще надо дорбавить фактор незнакомого партнера – возможно, играй с Женей Соболь, Коно был бы эффективнее и не так жадничал.

Андрей Ярмоленко (5,5)



Одна из немногих надежд сборной Украины в атаке – как для такого статуса Андрей был реально плох, но в сравнении с Коноплянкой очень даже ничего. Он хорошо взаимодействовал с Бутко, который, кстати, выглядел в атаке опаснее, чем сам Ярмоленко. Однажды Андрей сумел-таки сместиться ближе к центру и закрутить мяч под дальнюю штангу, но вратарь вытащил. Еще был момент, когда после штрафного Коноплянки Ярмоленко добивал с неплохой позиции, но мяч пошел под правую ногу и Андрей не смог по нему нормально попасть. В целом же, учитывая преимущество хорватов в центре поля, Андрей в отличие от Коноплянки не выглядел на фланге, как отрезанный ломоть.

Артем Кравец (5,5)



Такова участь Кравца – быть много без мяча, прессинговать защитников – была предопределена. Мало кто верил в то, что украинский центральный треугольник суме взять мяч под контроль и наладить поставку опасных передач на Артема. Так, собственно, и получилось. Но выставляя ему оценку, мы учитывали факт большой зависимости Кравца от полузащитников. Единственный момент, когда у Артема был шанс забить – на 24-й минуте после подачи углового. Помните – из лежачего положения – коленом?

Евгений Селезнев (5,5)

Как и Кравец был практически без мяча, но свой момент все равно нашел. После подачи Коноплянки на 85-й минуте, бил головой, но Субашич выбрал правильную позицию и легко поймал мяч. Кстати, буквально за три минуты до этого эпизода Селезнев хорошо открывался под передачу Матвиенко, но Вида перехватил мяч. Отмечаем не исчезающее умение Селезнева оказываться в правильном месте в правильное время.

Сергей Сидорчук и Артем Беседин на оценку не наиграли.

В материале использованы фото 24sata.hr