ЧМ-2018. Отбор

Главный тренер сборной Украины прокомментировал игру своей команды в матче с Хорватией (0:1).

В поединке группового этапа квалификации на ЧМ 2018 года Украина минимально проиграла Хорватии 0:1.

"Мы играли с очень хорошей командой, поэтому ожидать постоянного преимущества очень тяжело", — сказал Шевченко.

"Я считаю, в этом матче важную роль сыграла реализация. Были разные фазы игры, когда мы оборонялись, а хорваты атаковали и наоборот. Шансы были у обоих команд, но они свои реализовали, а мы — нет."

"Сегодня команда выглядела достойно. Справедливым результатом была бы ничья".

"Хорватия нас очень хорошо изучила, у них был хороший информатор, поэтому они знали прекрасно наши действия и перекрывали наш выход через вратаря".

"Ракицкий? С ним все нормально, оставить его в запасе было просто моим решением. Эта игра требовала такого состава, который я выбрал".

"Мы старались лишить хорватов преимущества в центре поля, но когда против тебя играют футболисты уровня Ракитича и Модрича, конечно, всегда какой-то шанс ты оставишь. Именно такой шанс использовал Лука Модрич, он прошел, сделал хорошую передачу, после чего нам забили мяч".

"Но мы будем идти вперед, я знаю куда нам нужно двигаться, я знаю наши цели".

В следующем матче отбора на ЧМ, Украина сыграет на выезде против Финляндии. Встреча состоится 11 июня.