ЧМ-2018. Отбор

Сине-желтые на своем поле забили четыре безответных гола подопечным Криушенко (4:0).

Программу пятого тура квалификационного раунда к ЧМ-2018 сегодня продолжали сборные Швеции и Беларуси. Гости за весь отбор дважды сыграли вничью, а хозяева один раз разошлись миром и дважды победили. Как итог — после четырех туров подопечные Криушенко имели в своем активе два набранных балла и предпоследнюю строчку в таблице. А сине-желтые, в свою очередь, набрали 7 очков и расположились на третьей позиции.

Первый тайм начался весьма вяло. Команды присматривались друг к другу и не показывали скоростей. К исходу первой десятиминутки шведы, как и подобает хозяевам забрали мяч под свой контроль. Только у сине-желтых начали появляться моменты, как они получили право пробить пенальти. Ненужный фол совершили гости, наказание за который уверенно реализовал Форсберг. На этом хозяева не сбавили темп. Дурмаз очень хитро исполнил штрафной, отправив мяч низом в угол вратаря, но круглый зацепив штангу, ушел за лицевую.

У гостей мало что выходило в атаке, они считанное количество раз переходили центр поля, и их надежды, как правило, возлагались на стандартные положения, но шведы раз за разом спокойно отводили опасность от своих ворот. А в конце тайма шведы могли удвоить счет. В начале Берг вышел один на один под углом, но Горбунов спас, переправив мяч на угловой, а уже в следующем моменте Гранквист выиграл борьбу за второй этаж, и только везение спасло подопечных Криушенко от 2:0 до перерыва.

Второй тайм начался с курьезного гола. Форсберг подобрал мяч около штрафной и пробил прямо во вратаря, но Горбунов не удержал мяч и пустил его в ворота. Этой ошибкой страж ворот явно не улучшил шансы своей сборной на хоть какой-то результат в этом матче. Подопечные Криушенко поняли, что терять им уже нечего, и их атаки стали выглядеть интересней, но шведы быстро вернули игру под свой контроль. И уже через несколько минут Горбунов снова подвел своих партнеров, опрометчиво выйдя с ворот на Берга, который и отправил мяч в сетку. А ближе к 80-ой минуте счет стал 4:0. Вышедшему на замену Телину понадобилось 3 минуты, чтобы зажечь свою фамилию на табло — Хильемарк отдал шикарный пас из глубины, а молодой нападающий реализовал выход один на один.

После этого белорусы выглядели подавленными и, по-прежнему не было понятно за счет чего они собираются забивать голы. А сине-желтые, в свою очередь, грамотно довели поединок до логического завершения, как итог — Швеция набирает три очка, а гостям стоит задуматься над своей игрой.

Швеция – Беларусь 4:0

Голы: Форсберг, 19 (с пенальти), 49, Берг, 57, Телин, 78

Швеция: Ольсен — Гранквист, Янссон, Аугустинссон, Люстиг -Экдаль (Йоханссон, 68), Хильемарк, Форсберг, Дурмаз (Клаессон, 85) — Тойвонен (Телин, 75), Берг

Беларусь: Горбунов, Политевич, Мартынович, Филипенко, Шитов, Бордачев (Володько, 68) — Брессан, Маевский (Драгун, 65), Риос, Гордейчук — Сигневич (Родионов, 70)

Предупреждения: Мартынович