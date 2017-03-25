ЧМ-2018. Отбор

Состоялись еще четыре отборочных матча Чемпионата мира 2018.

В группе А Андорра и Фарерские Острова голов не забили, а Швейцария минимально обыграла Латвию. В группе H Босния дома разгромила Гибралтар, а Кипр и Эстония разошлись миром.

Андорра — Фарерские Острова 0:0

Андорра: Гомес — Рубио (Клементе, 77), Льовера, Лима, Сан Николас — Пухоль (Мартинес, 54), Валес — Рубио (Гарсия, 46), Виейра, Мартинес — Алаэс

Фарерские Острова: Нильсен — Нес, Давидсен, Грегерсен, Клеттскар — Давидсен, Бартальсстову (Хансен, 70), Ханссон — Эдмундсон, Ванхамар, Серенсен (Юстинуссен, 82)

Предупреждения: Рубио, Виейра, Лима, Сан Николас, Гарсия — Эдмундсон, Давидсен

Удаление: Эдмундсон, 74

Швейцария - Латвия 1:0

Гол: Дрмич, 66

Швейцария: Соммер — Лихтштайнер, Шер, Джуру, Мубандже — Фернандес (Дрмич, 64), Джака — Шакири (Цубер, 77), Джемайли, Мехмеди — Сеферович (Фройлер, 83)

Латвия: Ванин — Фрейманис, Ягодинский, Горкшс, Соловьев — Вишняков (Габов, 56), Лаздиныш (Гутковский, 77), Лайзанс, Клюшкин — Шабала, Икауниекс (Ракель, 69)

Предупреждения: Фернандес, Шер — Лаздиныш, Фрейманис



Босния и Герцеговина - Гибралтар 5:0

Голы: Ибишевич, 4, 43, Вршаевич, 52, Вишча, 56, Бичакчич, 90+4

Босния и Герцеговина: Бегович — Бичакич, Цоцалич, Зуканович, Колашинац (Павлович, 46) — Пьянич (Вранчич, 57), Цимирот — Вршаевич (Байич, 75), Вишча — Ходжич, Ибишевич

Гибралтар: Ибрахим — К. Чиполина (Пусей, 54), Пайас, Р. Чиполина, Д. Чиполина — Гарсия, Эрнандес, Уокер — Гиллинг (Бардон, 75), К. Кашаро (Дуарте, 87) — Л. Кашаро

Предупреждения: Колашинац



Кипр — Эстония 0:0

Кипр: Панайи — Стиляну (Авраам, 72), Меркис, Лаифис, Хараламбус — Артиматас, Лабан (Рушиас, 82), Кириаку — Христофи, Митидис (Макрис, 88), Кастанос

Эстония: Аксалу — Тенисте, Баранов, Клаван, Круглов — Дмитриев, Метс — Кяйт, Васильев (Аниер, 90+1), Оямаа (Лутс, 65) — Зенев (Тоомет, 79)

Предупреждения: Лабан — Василье