ЧМ-2018. Отбор
Полузащитник сборной Германии Сами Хедира оправился от травмы и готов помочь своей команде в ближайшем матче.
Сами Хедира, getty images
25 марта 2017, 22:13
Из-за травмы лодыжки Хедира пропустил недавний матч своей команды против сборной Англии (1:0).
Его участие в завтрашнем поединке с Азербайджаном было под большим вопросом, однако игроку далось быстро восстановиться.
Об этом заявил сам Хедира на сегодняшней пресс-конференции.
Хедира выступает за сборную Германии с 2009 гола. На его счету 5 голов в 53 матчах за Бундестим.