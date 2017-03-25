ЧМ-2018. Отбор

Полузащитник сборной Германии Сами Хедира оправился от травмы и готов помочь своей команде в ближайшем матче.

Из-за травмы лодыжки Хедира пропустил недавний матч своей команды против сборной Англии (1:0).

Его участие в завтрашнем поединке с Азербайджаном было под большим вопросом, однако игроку далось быстро восстановиться.

Об этом заявил сам Хедира на сегодняшней пресс-конференции.

Хедира выступает за сборную Германии с 2009 гола. На его счету 5 голов в 53 матчах за Бундестим.