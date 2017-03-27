ЧМ-2018. Отбор
Представляем вашему вниманию видеообзор поединка отбора к ЧМ-2018 между Арменией и Казахстаном.
В рамках 5-го тура отборочного этапа к ЧМ-2018 сборная Армении с трудом одолела Казахстан благодаря голам Мхитаряна и Озбилиза.
Армения — Кахахстан 2:0
Голы: Мхитарян, 73, Озбилиз, 75
Армения: Бегларян — Андонян, Ароян, Айрапетян, Ованесян — Малакян, Восканян, Мхитарян, Казарян (Барсегян, 5) — Саркисов (Озбилиз, 70), Пиццелли (Манучарян, 65)
Казахстан: Лория — Малый, Шомко, Суюмбаев, Бейсебеков — Нургалиев, Куат (Дмитренко, 82), Тагыберген, Исламхан (Байжанов, 87), Нусербаев — Тунгышбаев (Мужиков, 79)
Предупреждения: Саркисов, Ароян, Озбилиз — Бейсебеков, Малый, Тагыберген
Удаление: Малый, 64