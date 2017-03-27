ЧМ-2018. Отбор

Форвард Арсенала Алексис Санчес был остановлен чилийской полицией при езде на скорости 155 км/час.

28-летний футболист вернулся в свою страну для подготовки вместе со сборной Чили к поединку против Венесуэлы, и тут же угодил в весьма неприятную ситуацию.

Местная полиция задержала Алексиса за нарушение правил дорожного движения, конфисковав при этом водительское удостоверение игрока. Сообщается, что Санчес ехал со скоростью 155 км/час, что на 35 км/час превышает допустимый лимит на данном участке дороги.

Теперь игрок будет вынужден предстать перед судом, который состоится в апреле в чилийском городе Буин.

Данный инцидент продолжил своеобразную черную полосу для Санчеса, который на днях попал в еще одну неприятную историю. После поражения от Аргентины (0:1) в рамках отбора к чемпионату мира 2018 года Алексис отказался поблагодарить пришедших на стадион болельщиков, из-за чего у него возник конфликт с партнерами по команде.